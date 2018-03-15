Sazlık Gölü'nde "turna nöbeti" tutuluyor

Türkiye'de üremesi beklenen 28 çift turnanın 3 çifti, Muş'un Bulanık ilçesindeki 3 bin 60 hektarlık alana sahip Sazlık Gölü'nde bulunuyor.

Ekipler, üreme dönemindeki turna ve yumurtalarını kaçak avcılara karşı korumak için göl çevresinde gün boyu nöbet tutuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ferzende Saygın, gölün ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olduğunu söyledi.

Saygın, gölde geçen yıl yaptıkları yönetim planı çalışmalarında 113 kuş, 104 omurgasız ve 3'ü endemik 89 bitki türü ile 4 amfibi tür tespit ettiklerini kaydetti.

Biyolojik açıdan bakıldığında gölün çok zengin sulak alanlardan biri olduğunu vurgulayan Saygın, "Bu alanın korunarak geleceğe aktarılması çok önemli. Bunun için alanı düzenli olarak kontrol edip denetliyoruz" dedi.

Saygın, gölde nesli tehlike altında olan ve üremesi beklenen turnaların yaşadığını ifade etti.

"3 çiftin üremesini bekliyoruz"

Turnaların göle ayrı bir değer kattığını söyleyen Saygın, "Türkiye'de nesli tehlike altında olan turnaların üreme alanlarından biri de Sazlık Gölü. Göl üzerindeki av baskısını azaltmak için ekiplerimiz ve kolluk kuvvetleri, sıkı denetimler yapıyor. Nöbetlerimiz düzenli devam edecek. Vatandaşlardan kaçak avcılık yapmamalarını, turnaların yumurta ve yavrularını toplamamasını istiyoruz. Türkiye'de üreme yapan 28 çiftten biri bu alanda ürüyor. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda gölde 3 çiftin bulunduğu tespit ettik. Bu yıl 3 çiftin birden üreyebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Saygın, kış mevsiminde Çukurova bölgesinde 3 bin civarında turna tespit edildiğini, bu kuşların az bir bölümünün ürediğini ve bu nedenle mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Turnaların sulak alanlarda yaşadıklarını anlatan Saygın, "Bu kuşlar geniş alanları sevdikleri için bu alanlara yuva yaparlar. Turnalar ömür boyu tek eşlidirler, oldukça sadıktırlar. Eşlerinin ölmesi durumunda bir daha eş tutmazlar ve halk arasında 'kutsal kuş' olarak bilinirler" diye konuştu.

Turna

Turna (Grus grus), Kanada turnası ve telli turnadan sonra yeryüzündeki en yaygın turna türü. Dünya nüfusunun yaklaşık 220-250 bin birey olduğu tahmin ediliyor.

Türün bulunduğu tüm alanlarda koordineli bir çalışma yapılmadığından tam sayı bilinmiyor. Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanların Türkiye'deki 39 alanı ziyaret ettiği, bu alanlardan 23’ünde toplam 197 turna sayıldığı ve en az 28 çift turnanın kuluçkaya yattığı kaydedildi.

Türkiye'de kışlayan turna nüfusu 2 bin 700-4 bin 200 civarında olup, bu sayı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1,5-2'sine karşılık geliyor. Ayrıca, göç sırasında yılda iki kez on binlerce turna Anadolu üzerinden geçiyor ve dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için Anadolu'daki konaklama alanlarını kullanıyor.

Tür için başlıca tehditler, yaşam alanı kaybı ve alan kalitesindeki bozulma olarak sayıldı.

Kaynak: AA