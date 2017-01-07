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Buradasınız : » » Sayısal loto çekildi (07.01.2017)

Sayısal loto çekildi (07.01.2017)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Sayısal loto çekildi (07.01.2017)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

1052'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 8, 9, 14, 20, 38 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 732 bin 108 lira 71 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 349 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 381 kişi 72 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 152 bin 680 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 128 bin 720 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 6 bin 259 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 405 lira 48 kuruş aktarılacak.
 

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