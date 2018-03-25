Savaştan kaçıp Türkiye'de yuva kurdular

Suriye'de savaş uçaklarının bombalı saldırısı sonucunda gözlerini kaybeden ve yürümekte sorun yaşayan 28 yaşındaki Faysal Halef, 2 yıl önce tedavi için geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Humus'tan komşusu olan Fatma Cuhada ile hayırseverlerin desteğiyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Humus kentinde 2015'te rejime ait savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu Halef ve 7 aile ferdi yaralandı. Şarapnel parçaları başına ve gözüne isabet eden Faysal Halef, 2 gözünü de kaybetti. Suriye'de tedavi imkanı bulamayan Halef, 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı.

Hatay'da 5 ameliyat geçiren ve yürüme güçlüğü de çeken Suriyeli genç, Reyhanlı'da hayırseverler tarafından açılan fizik tedavi merkezinde tedavisini sürdürüyor.

Kardeşleri ve babası Suriye'de kalan Faysal Halef annesiyle Reyhanlı'da yaşarken, Humus kentinden komşusu 28 yaşındaki Fatma Cuhada ile evlenmek istedi.

Bir süre telefonda konuşan gençler, ailelerin de desteğiyle evlenmeye karar verdi. Karar üzerine Suriye'den çıkış yapan Cuhada, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halef tarafından çiçekle karşılandı.

Düğününü hayırseverler yaptı

Hayırseverlerin desteğiyle evleri kurulan çift, ailelerin ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Faysal Halef, Türkiye'de mutluluğu bulmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yaşadığı kötü günleri geride bırakmaya çalıştığını aktaran Halef, gözü görmese de yürüme güçlüğünün tedavisi için mücadele verdiğini ifade etti.

"Onunla evlendiğim için çok mutluyum"

Fatma Cuhada da Faysal Halef'in Türkiye'ye tedavi olmak için geldiğini öğrendiğini anlatarak, ''İlk aradığımda çok şaşırdı ve anlamaya çalıştı. Bu görüşmeler uzun süre sürdü ve ailelerin de onayıyla evlenmeye karar verdik. Reyhanlı'ya geldik, nikahımız kıyıldı. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Faysal'ın gözü olmak bana gurur verir. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz'' dedi.

Kaynak: AA