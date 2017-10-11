"Savaşın en büyük mağdurları kız çocukları"

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, kız çocuklarının eğitiminin önemine değinerek, bugünün kız çocuklarının geleceğin akademisyenleri, doktorları, öğretmenleri, milletvekilleri ve bir nesli yetiştirecek en büyük güç sahipleri olduğunu söyledi.

Kaliteli eğitim almaları ve doğru mesleği seçebilmeleri noktasında kızlara yol gösterici olunması, dezavantajlı kızların mağduriyetlerini gidermede de hızlı ve etkili çözümler bulunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, erken yaştaki evliliklerin de önemli bir sorun olduğunu anlattı..

"Kız çocukları okula devam etmeli"

Bu sorunun çözülebilmesi için gerekli ilk şartın kız çocuklarının okula devam etmesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının eğitim engeli kadar önemli bir diğer sorun ise; ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde gördüğümüz aşiret ve töre gibi unsurların kız çocuklarının geleceklerini ciddi bir şekilde etkilediği gerçeği. Bununla birlikte dinin yanlış yorumlanması. Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin dini kaynaklar çerçevesinde meşrulaştırmaya çalışılması da çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu hususta, İslam dininde evliliğin doğru ve sağlıklı bir şekilde halka anlatılması gerekiyor. Erken yaşta ve zorla evliliklere karşı mücadele de toplumdaki sosyo-kültürel yapı dikkate alınarak, halkın bu konu ile ilgili bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmekte. Toplumun en önemli mimarı annedir. Biz kız çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeli ve onların sağlıklı bir aile kurmasını sağlamalıyız ki toplum da sağlıklı olsun. Devlet, sivil toplum ve kanaat önderleri erken yaşta evlilikle alakalı konuya dahil edilmeli ve ortak bir bilincin oluşması için çalışmalı."

"Savaşın travmasını kadınlar yaşıyor"

Yılmaz, şavaş mağduru kız çocukları sorununa da dikkati çekerek, günümüzde, yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığını Suriye krizinin en mağdur kitlesinin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

Yılmaz, kadınlar ve genç kızların şu anda Türkiye'de yaşadığını ve büyük bir travmanın etkisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kadın ve kızlarımız, kendilerine sahip çıkılmadığı takdirde maalesef erken yaşta evliliklere mecbur bırakılıyor ya da hayata tutunabilmek için yanlış yollara sürüklenebiliyor. Şahit olduğumuz bu dramda bana göre en fazla mağdur olanlar kız çocukları. Küçük yaşta büyük acılarla karşılaşıyorlar. Dünya Kız Çocukları Günü'nde gündemdeki en önemli başlık dünyada yaşanan savaşlarda mağdur olan kız çocukları olmalı. Türkiye, şiddete bu kadar yoğun bir şekilde maruz kalan kız çocuklarının sesini duyurabilmek için elinden geleni yapıyor. Ancak bu noktada Avrupa'nın çok pasif kaldığını görüyoruz. Savaş mağduru kız çocuklarının yaşadıkları şiddete son verilmeli ve onların en mükemmel şekilde rehabilite edilebilmeleri için tüm dünya bir araya gelmeli."