Savaş mağduru çocukların yüzü gülecek

Kütahyalı vatandaşlar savaş mağduru Suriyeli çocukların yüzünü güldürebilmek için uğraşıyor.

Ensar Vakfı Kütahya Şubesi Hanımlar Komisyonu’nun başlattığı "Gülümseten Emek" projesi ile çocuklara el emeği örgü bebekler hazırlandı.

Hanımlar Komisyonu Başkanı Saliha Güngör, projenin, Suriyeli mülteci çocuklara umut olabilmek ve oradaki çocukların sahipsiz olmadıklarını gösterebilmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucunda el emeği örgü bebekler ürettiler.

"Bu projede asıl olanın el emeği olması projeyi daha da anlamlı kılıyor. Örgü bebekler, 23 Nisan çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü gülümsetecek. Bizler, her cuma günü toplandık ve gönüllülük esasıyla çalıştık. Mülteci kamplarında binlerce çocuğun yaşadığı biliniyor. Bu sayıya ulaşmamız çok zor ama bizler gönlümüzü vererek elimizden geldiğince bu projeyle katkı sağlamaya çalıştık."

Hazırlanan yaklaşık 100 bebek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Suriyeli çocuklara ulaştırılacak.

Kaynak: AA