  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.784
    EURO 4.029
  • BIST 81891.8
    ALTIN 147.23
Buradasınız : » » Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerini yaptılar

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerini yaptılar

Erzurumlu öğrenciler, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerlerin, Türk bayrağının ve Enver Paşa'nın kardan heykellerini yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerini yaptılar

Erzurum'daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen askerlerin, Türk bayrağının ile Enver Paşa'nın kardan heykellerini yaptı.

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri, öğrencilerin Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri anlamaları amacıyla 15 gün boyunca Erzurum'un soğuk hava şartlarında çalıştı.

Öğretmenler gözetiminde yapılan çalışmalar sonucunda öğrenciler, Enver Paşa ve şehit olan askerlerin heykellerinin yanı sıra Türk bayrağını da kardan yaptı.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Mahmut Ergül, okuldaki değerler eğitimi kapsamında Sarıkamış Harekatı'nı işlediklerini söyledi.

Bu kapsamda, 3 boyutlu şekilde kardan rölyef heykeller yaptıklarını belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza, Allahu Ekber Dağları'nda donarak şehit olan vatan evlatlarının neler çektiklerini hissettirmeye çalıştık. Kardan heykel çalışmalarımızı 15 gün içerisinde tamamladık. Bu kadar çalışmanın ardından çocuklara bir şeyler kazandırdıysak, ne mutlu bize." 

Etiketler: sarıkamış şehitleri, erzurum, buzdan heykeller
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER