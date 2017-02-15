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Buradasınız : » » Şans Topu'nun bu haftaki kazandıran numaraları (15.02.2017)

Şans Topu'nun bu haftaki kazandıran numaraları (15.02.2017)

Şans Topu oyununun 818. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topunun bu haftaki kazandıran numaraları (15.02.2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 11, 12, 19, 24 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 479 bin 179 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 451 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 297 kişi 256 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 187 kişi 24 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 979 kişi 16'şar lira, 3 bilen 102 bin 778 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 698 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 214 bin 475 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bayiden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 250 bin 830 lira 65 kuruş olduğu çekilişte kamuya KDV olarak 1 milyon 8 bin 523 lira 37 kuruş , Şans Oyunları Vergisi olarak 562 bin 429 lira 36 kuruş aktarıldı.

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