Şanlıurfalı emekli, 53 kediye bakıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "kedilerin dedesi" olarak tanınan 87 yaşındaki Sabri Bilgin, evlatları gibi gördüğü 53 kediye evinin bahçesinde özenle bakıyor.

Aralarında Rusça ve Almanca'nın da bulunduğu 5 dil bilen ve 46 ülke gezen gurbetçi işçi emeklisi Bilgin, vatanına döndükten sonra yaklaşık 20 yıl önce yolda yaralı bulduğu bir anne kediyle 3 yavrusuna yuvasını açtı.

Zamanla üreyen, farklı renk ve yaşlardaki kedilere sahip olduğu için tek katlı evinin bahçesinde iki ayrı özel bölme yapan Bilgin, sayıları 53'e ulaşan kedilerine burada bakmaya başladı.

Her gün yaklaşık 10 kilometre mesafedeki ilçe merkezine özel aracıyla giden Bilgin, kedileri için et, kemik, süt ve ekmek alıyor.

Bilgin'i gördüklerinde hareketlenen kediler, ilçeden dönüşünde Bilgin'in aracının etrafına adeta akın ederek kendilerine yiyecek verilmesini bekliyor.

İlçedeki esnaf da hayvansever Bilgin'e daha indirimli ürünler vererek destek oluyor.

"Yılda en az 13 bin lira harcıyor"

Hayvanlarına harcadığı paranın bereketini gördüğünü ifade eden Bilgin, kedilerin ekonomik açıdan kendisini zorlamadığını söyledi.

Hayvanları için aylık bütçe oluşturduğu anlatan Bilgin, kedilerinin her ay et, süt, bulgur ve veteriner hekim gibi farklı kalemlerde giderinin bulunduğunu belirtti.

Aylık bin 200 lirayı kedileri için harcadığını kaydeden Bilgin, "Benim için para sorun değil, maddiyat sorun değil. Kendi maaşımdan veriyorum. Her ayda bin 200 lira bütçe ayırıyorum; süte, ete, bulgura, yoğurda ve veteriner hekime. Ayda hiç vermesem 700 ekmek veriyorum, 4 torba bulgur yediriyorum, 200 kiloyu geçen et alıyorum. Bazen et bulamayınca kilosunu daha fazla para ödeyerek ilçe dışından bile alıyorum. Ben aç kalırım kedilerimi aç bırakmam hiçbir zaman. Birisi yoksa, hastaysa mutlaka arar, bulur, fiziki durumunu kontrol eder, ondan sonra rahat ederim. Yatıncaya kadar onları kontrol ediyorum. Kedilerime yılda 13 bin lira masraf ediyorum." ifadelerini kullandı. AA