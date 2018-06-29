Şanlıurfa'da ev kirasını ödeyemeyen yaşlı çift belediyeye ait evde yaşayacak

Şanlıurfa Siverek'te Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Abdurrahman ve eşi Ayşe Dede çifti kirayı ödeyemeyince bir süre hayırseverlerin yanında kaldı.

Belediyeye ait ev onarılıp yaşlı çifte teslim edildi

Daha sonra durumun Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a bildirilmesiyle belediyeye ait bir ev onarılarak Dede çiftine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, sosyal belediyeciliğin gereği olarak evi olmayan vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını belirtti:

"Belediye Başkanımızın talimatıyla belediyeye ait tarihi evi aslına uygun restore ederek kira ödeyemeyen 90 yaşındaki yaşlı çiftimize tahsis ettik. Ömürlerinin geri kalanını huzur içinde yaşasınlar istedik."

Anahtarı teslim alan ve evi gezen yaşlı çift ise kendilerine bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA