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Sancılanan hamile kadına 3 saatte ulaşıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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Sancılanan hamile kadına 3 saatte ulaşıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kıyıbaşı köyüne bağlı Hacı Şükrü mezrasında sancıları artan 6 aylık hamile Sedef Alkaş'ın (23) yakınları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezine bildirip yardım istedi.

Etkili olan tipi nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşmak üzere bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis personeli ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, kar motoru ve amfibik arama kurtarma aracıyla mezraya ulaşmaya çalıştı.

Amfibik arama kurtarma aracıyla ambulansa ulaştırıldı

Yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışma sonucu Alkaş'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı amfibik arama kurtarma aracıyla yolun açık olduğu bölgede bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Alkaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşinin 6 aylık hamile olduğunu ve aniden fenalaştığını belirten Selim Alkaş, "Eşim 6 aylık hamile ve nefes darlığı vardı. Aniden sancılarının başladığını söyleyince merkezle görüştük ve doktorun hemen gelmesi gerektiğini söyledi. Biz de AFAD ekiplerini aradık sağ olsunlar geldiler. Şu anda herhangi bir sorun yok. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 

Etiketler: Tipi, sağlık ekipleri, Muş, köy, kar, hamile kadın, 3 saatlik çalışma
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