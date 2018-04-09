Sanayi sitesinin "Adalet ablası", bisikletle çay dağıtıyor

Muğla Sanayi Sitesi'nde çay ocağı işleten, bir çocuk annesi Adalet Akgün, kimseye yük olmadan geçimini sürdürüyor. Dükkanında tek başına çalışan Akgün, yoğun iş temposuna aldırış etmeden müşterilerine çay, kahve ve meşrubatlarını bisikletiyle götürüyor.

"Kazandığım parayla kızımı okuttum"

Yaptığı işten gurur duyduğunu anlatan Akgün, "Burada 10 yıldır çay ocağı işletiyorum. İlk başlarda yüzde 99'u erkek olan sanayi sitesi esnafı, beni karşılarında görünce şaşkınlık yaşıyordu. Şu an hepsinin Adalet Ablasıyım. Her şey yolunda gidiyor. Bu işe başladığım zaman cebimde sadece ruhsat parası vardı. Esnaf arkadaşlarımın manevi desteğini asla unutamam. İşlerim çok güzel. Buradan kazandığım parayla kızımı özel üniversitede okuttum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Alın teriyle paramı kazanıyorum" dedi.

"45 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim"

Kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmaya çalıştığını söyleyen Adalet Akgün, kadınlara iş ayrımı yapmadan, ön yargılardan sıyrılarak çalışmalarını önerdi.

"Biraz birikim yaptıktan sonra kendilerine istedikleri işi kurabilirler. Ev ekonomisine destek olmaları daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Her şeyin başında sabır geliyor. 45 yaşında bisiklet sürmeyi öğrendim. Yoğunluktan dolayı servisimi bisiklet ile yapıyorum. O benim elim ayağım."

Sanayi Sitesi'nde oto-tamircisi olan Veli İnanç ise, "Tek başına, 3 kişinin yapacağı işin üstesinden geliyor. Bisikletle servis yapmasına rağmen çayları dökmüyor" dedi.

Kaynak: DHA