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Buradasınız : » » Samsun'un Ladik ilçesinde 2 bin kişinin adı Seyit Ahmet

Samsun'un Ladik ilçesinde 2 bin kişinin adı Seyit Ahmet

Samsun'un 17 bin nüfuslu Ladik ilçesinde 2 bin kişinin adı Seyit Ahmet, 870 kişinin adı Kebire.

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Samsunun Ladik ilçesinde 2 bin kişinin adı Seyit Ahmet

Samsun Ladik Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü, 17 bin nüfuslu ilçede isimlerle ilgili yaptığı incelemede, 2 bin kişinin adının Seyit Ahmet, bin kişinin adının Gülahmet, 750 kişinin Satılmış, 870 kişinin Kebire, 522 kişinin Satı ve 517 kişinin adının ise Seyide olduğunu belirledi.

17 bin nüfuslu ilçenin üçte biri 6 isimden oluşuyor

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, ilçede aynı isimlerin fazla olması nedeniyle nüfus kayıtlarını incelediklerini, karşılarına en çok Seyit Ahmet isminin çıktığını söyledi.

Yaklaşık 200 yıldır ailelerin çocuklarına isim verirken, ilçedeki türbelerden etkilendiğini anlatan Örnek, "İlçemizde Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretleri türbesi var. Erkek çocuğu olmayan kadınlar bu türbeye giderek dua ediyor. Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretlerinin kardeşi olduğuna inanılan Gülabdal er Rufai tekkesi de var. Vatandaşlar bu nedenle erkek çocuklarına Seyit Ahmet, Gülahmet ve Satılmış, kızlarına ise Kebire, Seyide, Satı adlarını veriyor. İlçemiz 17 bin nüfusa sahip, bunun yaklaşık üçte biri 6 isimden oluşuyor" dedi. 

100 kişiden 11'inin adı Seyit Ahmet

İlçeye giden bir kişinin sıkça Seyit Ahmet, Gülahmet, Satılmış, Kebire, Seyide, Satı gibi isimleri duyduğunu, bu durumun dikkat çekici olduğunu söyleyen Örnek, ilçede 100 kişiden 11'inin adının Seyit Ahmet olduğunu da dile getirdi.

Örnek, "Ladik ilçesine geldiğinizde bir kişinin adını bilmiyorsanız 'Seyit Ahmet' diye bağırmanız yeterli" diye konuştu.

Seyit Ahmet Abay, annesinin erkek çocuğu olmadığı için türbede dua ettiğini ve kendisi doğduktan sonra adının Seyit Ahmet konulduğunu anlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Samsun, Ladik
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