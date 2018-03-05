Samsun'da kadınlar "birlik ve beraberliği" ilmek ilmek dokuyor

Geçmişte yaygın olarak dokunan kilim ve heybelere ilgi, makine halılarının yaygınlaşmasıyla azaldı.

Yok olmaya yüz tutan kilim dokumacılığını canlandırmak amacıyla Samsun Kavak Halk Eğitim Merkezince "yöresel kilim dokuma" kursu açıldı.

Hem meslek sahibi oluyorlar hem de kazanç sağlıyorlar

İŞKUR desteği ile bir ay önce açılan ve 5 ay sürecek kursta, 20 kadın hem meslek sahibi olacak hem de kendilerine ekonomik gelir sağlayacak.

Tarihi dizilerde kullanılan dokumalar, kadınlara eski dokumaları yeniden hatırlattı. Kilimler, yöre kadınının duygularını, geleneklerini ve göreneklerini yansıtıyor.

Kurs bitiminde kursiyerlere sertifikalarını verileceğini belirten Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ceren Sabah Tüfenk, "Kadınlarımız daha sonra evlerinde kurdukları dokuma tezgahlarında da üretim yaparak hem tarihi dokumaları canlandıracak hem de ekonomik kazanç elde edecekler" dedi.

Bereket, birlik ve beraberlik motifleri çalışıyorlar

Kurs eğitmeni Emsal Yaman, geçmişten günümüze kadar kilimlerde kullanılan motiflerin çeşitli anlamlar içerdiğine işaret etti.

Çengel motifinin bereketi ve başarıyı, tarak motifinin güç ve birlik, beraberliği simgelediğini belirten Yaman, "Bu kursumuzda genelde bereket ve birlik, beraberlik motifleri çalıştık" diye konuştu.

Yaman, kilim ve heybelerde kök boya kullandıklarını, kök boyalı kilimlerin ömrünün uzun olduğunu aktardı. Emsal Yaman, Anadolu kültürü kilim dokuma sanatını kadınların eliyle geleceğe taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA