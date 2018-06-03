Sakarya'da çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Çocuk Akademisi öğrencilerinin yıl sonu etkinliği, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin ritim, piyano ve gitar performansları ilgi gördü. İşaret dili sınıfının okuduğu İstiklal Marşı ise, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Serdivan Çocuk Akademisi Koordinatörü Münevver Duran, akademide 23 branşta eğitim verildiğini söyledi.

Akademinin çocukların okul dışı zamanlarını iyi değerlendirmesi için fırsat olduğunu belirten Duran, "23 branşta bin 500 öğrencimiz bu dönem akademimizden faydalandı. Aynı zamanda civar okullardaki 4 bin 500 öğrencimizi akademimizde çeşitli etkinliklerle ağırladık" dedi.

Irak, Suriye ve Afganistan'dan savaş mağduru çocuklar da akademide

Duran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri projeyle Serdivan ilçesindeki ilköğretim okullarında okuyan tüm Irak, Suriye ve Afganistan'dan savaş mağduru çocukların da akademide çeşitli faaliyetlere katılma imkanı bulduğunu ifade etti.

Akademide düzenledikleri kurslardan birinin de işaret dili olduğuna dikkat çeken Duran, kursun büyük ilgi gördüğünü anlattı.

İşaret dili kursuna 30 öğrencinin katıldığını söyleyen Duran, "Çocuklar burada İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu ve engelli bireylere karşı farkındalıkları arttı. Öğrencilerin engellileri tanıyıp empati kurması açısından bu kurs çok önemli" dedi.

Serdivan Çocuk Akademisi İşaret Dili Öğretmeni Zeynep Özyalıtım ise, kursta öğrencilerle 13 hafta boyunca çalıştıklarını belirterek, "Çocuklar da gönüllü olarak geldikleri için daha güzel performans sergiledi. Çok güzel bir program ortaya çıkardık. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esile Fidan da, 6. sınıfa gittiğini, işitme engellileri anlayabilmek için işaret dili kursuna gönüllü geldiğini anlattı.

Kaynak: AA