Sahte emniyet müdürünü kadın sürücü yakalattı

Kimi zaman polis, kimi zaman savcı oldu. Sonunda yakayı ele verdi. Onu ele veren ise trafikte tartıştığı bir sürücü oldu.

Ankara'da Ayhan G., trafikte Fatma D. ile tartıştı. Aracından elinde telsiziyle inerek, kadın sürücüye kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı ve kimliğini göstererek tehditler savurdu.

Fatma D., kimliğin sahte olduğundan şüphelendi ve en yakın karakolun kapısını çaldı.

Kadın sürücünün şikayeti üzerine karakola çağrılan Ayhan G., polis ekiplerine de kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı, kadın sürücüyü affettiğini, şikayetçi olmayacağını söyledi.

9 ayrı suçtan aranıyor

Bunun üzerine şüpheliyi araştırmaya başlayan polis, Ayhan G'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, "dolandırıcılık", "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık", "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 9 ayrı suçtan arandığı bilgisine ulaştı.

Zanlının adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı ve Ayhan G., gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA