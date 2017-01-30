Sahibinin dövdüğü köpek koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir çobanın, sopayla dövdüğünü belirlediği köpeği koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu köyünde çobanlık yapan M.C'nin köpeğini sopayla dövdüğü görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından çalışma başlattı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda köye giden ekipler, köpeği koruma altına aldı. Jandarma ekipleri ise çobana 5199 sayılı Kanun gereği idari para cezası uyguladı.

Ankaralı hayvansever sahiplendi

Koruma altına alınan ve geçici olarak bir hayvan barınağına teslim edilen köpek, sosyal medyada görüntüleri gören Ankaralı bir hayvansever tarafından sahiplenildi. AA