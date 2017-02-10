'Sağlıklı Oyuncak' onların işi

Arhavi'de ev hanımlarının aile bütçelerine katkıda bulunması için açılan kursta, çocuklar için çizgi film karakterlerinden de esinlenerek oyuncak bebekler üretiliyor.

Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 3 ay önce İŞKUR destekli açılan el örgüsü bebek yapımı kursuna katılan 14 kadın, "Amigurumi" adı verilen örgü tekniğiyle çoğunluğu bebek olmak üzere tavşan, zürafa, fil, ördek, kelebek gibi oyuncaklar yapıyor.

Ürettikleri bebeklere atölyelerde diktikleri kıyafetleri giydiren kursiyerler, her bir satıştan 35-90 lira gelir elde ediyor.

"Yoğun sipariş alıyoruz"

Kurs eğitmeni Özlem Akkaş İstanbul'da geçen yıl aralık ayında düzenlenen "İstanbul Anne ve Çocuk Fuarı"nda aldıkları 50 ürün siparişini tamamlayarak gönderdiklerini de ifade ederek, organik oyuncaklar için her kesimden yoğun sipariş aldıklarını, bir kursiyerin üç günde bir bebek üretebildiğini kaydetti.

"Oyuncak bebekleri üretirken çocukluğuma geri dönüyorum"

Kursiyerlerden Solmaz Aydoğdu ise yaklaşık 2 ay önce başladığı kursta, hem meslek öğrendiğini hem de ürettiği bebekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hatice Güney ise oyuncakları severek yaptığını dile getirerek, "Çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynamalarına katkı sunmanın hazzını yaşıyoruz. Oyuncak bebekleri üretirken aynı zamanda çocukluğuma geri dönüyorum." dedi.