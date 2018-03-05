Sağlıklı böbrekler için vatandaşlara su dağıttılar

Güroymak Sağlık Müdürlüğü personeli, Mehmetçik Parkı'nda stant kurarak böbrek sağlığı açısından yeterli su tüketinin önemi konusunda ilçe halkını bilgilendirdi ve su ikram etti.

İlçe Sağlık Müdürü Alkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, toplumda her 10 kişiden birinde herhangi bir düzeyde kronik böbrek rahatsızlığı görüldüğünü belirtti.

Kronik böbrek rahatsızlığının en çok rastlanan nedenleri arasında nefrotik ya da böbrekteki iltihabi hastalıklar, enfeksiyonlar, idrar sistemindeki sorunlar, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kronik böbrek rahatsızlığının teşhisi kan ve idrar örnekleriyle yapılan basit laboratuvar testleriyle anlaşılmaktadır. Teşhis edilmemiş kronik böbrek rahatsızlığında ilk karşılaşılacak risk, gelecekte böbrek kaybına, diyalize veya böbrek nakline neden olabilir. Diğer risk ise kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı erken ölümlerdir."

Kaynak: AA