Sabun Çayı Şelalesi serinliğin adresi oldu

Amanos Dağları'ndan başlayan Sabun Çayı'nın Düziçi Düldül Dağı eteklerinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Sabun Çayı Şelalesi, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Şelale, soğuk sularda serinlemek veya çevresinde gerek piknik yapmak isteyenlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

"Hem serinliyoruz hem de piknik yapıyoruz"

Kahramanmaraş'tan ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Ahmet Doğan, havaların sıcak gitmesi nedeniyle serin yerler aradıklarını, hem doğal güzelliği hem de serin olması nedeniyle Sabun Çayı Şelalesi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Düziçi'nde yaşayan Kamil Sakar da yaşadığı kentte böyle güzel bir yere sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti.

"Havalar çok sıcak gidiyor. Evde klimayı çalıştırıp oturmak yerine her akşam ailemle buraya gelmeyi tercih ediyorum. Burada hem serinliyoruz hem de pikniğimizi yapıyoruz."

Kaynak: AA