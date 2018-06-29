Sabah serada öğlen golf sahasında

Antalya'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren National Golf Akademisi'nde, dar gelirli ailelerden seçilen 45 çocuğa golf sporunun incelikleri öğretiliyor.

Eğitim gören 6-22 yaş grubundaki çocuk ve gençler, sabahları ailelerine seralarda yardım ederken, haftanın 3 günü öğleden sonraları golf sahalarında vuruş yapıyor.

Akademide 12 yılda eğitim alan yaklaşık bin çocuk arasından bugüne kadar 23 sporcu milli takıma seçilmeyi başardı.

İlk başta 12 çocuk eğitime katıldı

Golf Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara, çocuklara golf eğitimini 2006 yılında başlattıklarını belirterek, eğitime ilk olarak golf kulübünde çalışan işçilerin 12 çocuğunun katıldığını söyledi.

İlk yıl çalışmanın başarılı olması üzerine çevre köylerde yaşayan çocukları da bu grubun içine kattıklarını anlatan Kara, 2008 yılına gelindiğinde Serik ilçesinden ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan çocukların katılımıyla eğitim görenlerin sayısının 80'in üzerine çıktığını vurguladı.

Çocukların hedefi Türkiye'yi temsil etmek

Kara, çocuklara golf eğitiminin yanı sıra oturmasını, kalkmasını, giyinmesini, yabancı dil eğitimi ve yaz döneminde Kur'an-ı Kerim dersleri de verdiklerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Buradaki çocukların hedefi ileride Avrupa, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek. Bugüne kadar çocuklarımızdan bir kuruş dahi almadık."

Kara, şu anda İspanya'da devam eden Akdeniz Oyunları'nda 1, Slovenya Gençler Avrupa Golf Şampiyonası'nda 2 ve Danimarka Avrupa Turu'nda 1 oyuncularının yarıştığını anlattı:

"Şu anda Türk Golf Milli Takımı'nın yüzde 70'ini oluşturuyoruz. İnşallah oyuncularımız tecrübe kazandıkça daha da iyi noktalara gelecek."

Önce sera sonra golf sahası

Akademide eğitim alan 17 yaşındaki Melike Kurucan, 8 yıl önce golfe başladığını ve annesinin çiftçi, babasının ise esnaf olduğunu söyledi.

Sabahları erken kalkıp annesine gerek ev işlerinde gerekse de serada ekip biçme işlerinde yardımcı olduğunu anlatan Melike, "Öğleden sonra saat 15.00'te golf eğitimine geliyorum. Saat 19.00'dan sonra da babam gelip alıyor. Tabi aynı anda okul ve sera işi zor oluyor. Bir yandan ev işlerinde, serada anneme yardım ediyorum, bir yandan da golfe geliyorum. Hepsini aynı anda idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah sonunda güzel olur" dedi.

Anne ve babasına serada yardımcı olan 13 yaşındaki Hatice Kübra Ertan, 6 yıldır golf oynadığını söyledi. Golf ile serada çalışma saatlerinin çakışmamasına dikkat ettiklerini, ancak çakışması durumunda golf eğitimine geldiğinden bahseden Hatice Kübra, "Ailem golf oynamaya devam etmemi istiyor" dedi.

Kaynak: AA