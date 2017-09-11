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Buradasınız : » » Rus iş adamının 115 metrelik lüks yatı Muğla'da

Rus iş adamının 115 metrelik lüks yatı Muğla'da

Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı "Luna" isimli mega yatı, Marmaris ve Datça koylarında geziyor.

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Rus iş adamının 115 metrelik lüks yatı Muğlada

Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı "Luna" isimli mega yatı, Marmaris ve Datça koylarında geziyor.

Hisarönü Körfezi açıklarındaki koya demirleyen 4 katlı yatta, bir helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler bulunuyor. Akhmedov'un, İngiltere'deki Chelsea FC Spor Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'ten satın aldığı belirtilen yatta, 60 kişilik mürettebat çalışıyor.

Muğla'nın koylarını gezen yat, koylarda günübirlik turlar düzenleyen teknelerin ilgisi çekiyor. Yatın güvenlik ekipleri yata hiçbir tekneyi yanaştırmıyor.

Yatta, Farkhad Akhmedov'un ailesi ve yakın dostlarının da olduğu belirtildi.

Etiketler: Rus iş adamı Farkhad Akhmedov, yat, Marmaris, datça
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