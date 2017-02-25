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Rol modelleri sayesinde kötü alışkanlıklardan kurtuldular

Niğde'de okulu terk etme riski bulunan 36 lise öğrencisi, rol model aldıkları üniversite öğrencileri sayesinde kötü alışkanlıklarından kurtuldu.

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Rol modelleri sayesinde kötü alışkanlıklardan kurtuldular

Niğde'de hayata geçirilen "Avrupa Gençler İçin El Ele" Projesi kapsamında, okulu terk etme riski bulunan 36 lise öğrencisi, rol model aldıkları üniversite öğrencileri sayesinde kötü alışkanlıklardan kurtuldu.

Hüdavent Hatun Kadın Çocuk ve Gençlik Derneğince Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ programı kapsamında, "Avrupa Gençler İçin El Ele" Projesi başlatıldı.

İki yıl devam eden projede, ekonomik yetersizlik, parçalanmış aile, madde kullanımı gibi olumsuz koşullar ve benzer nedenlerle okulu terk etme riski bulunan 36 lise öğrencisi, onlara rol model olabilecek, sigara kullanmayan, okul başarısı yüksek ve olgun davranışlar sergileyen 36 rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencisiyle "akran yardımcısı" oldu.

Proje sonunda, liseli gençlerin birçoğunun kötü alışkanlıklardan kurtulması, sosyalleşmesi ve hayata daha pozitif bakması sağlandı.

Proje koordinatörü Buket Ertuğrul Akyol, yaptığı açıklamada, proje sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, "Kayda değer veriler elde ettik. Birçok öğrenciye destek olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden çok iyi geri dönütler aldıklarını ifade eden Akyol, proje sonunda yazılan kitap ve geliştirilen yazılımın isteyen diğer okullara da verileceğini söyledi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yasemin Yavuzer de projeyle lise öğrencilerinin sorun çözme, hedef belirleme, iletişim ve öfke kontrolü becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Üniversite öğrencilerinden Ünal Kabakçı da yardımcı olduğu öğrencinin sosyalleşme sorunu bulunduğunu ve okula devamsızlık yaptığını dile getirerek, "Aldığımız geri dönütlerden ve okul psikolojik danışmanlarıyla yaptığımız süper vizyonlardan çıkan sonuçlara göre, öğrencimizde sosyalleşme oranının yükseldiğini, çalışmalarımızın faydalı olduğunu gördük." dedi. AA

Etiketler: Niğde, avrupa gençler için el ele, rol model
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