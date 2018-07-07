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Robot çita kör olmasına rağmen tüm engelleri aşıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacılarının tasarladığı "Cheetah 3" robotu, kör olmasına rağmen tüm engelleri aşabiliyor.

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, kör bir robot çita üretti. Adı "Cheetah 3" olan çita koşabiliyor, atlayabiliyor ve zıplayabiliyor. Hatta itildiğinde dengesini koruyabiliyor.

Çita, yerleşik kamera ve harici çevre sensörü içermemesine rağmen tüm engelleri aşmak için tasarlandı. 

Robot çita, bir temas algoritmasına dayalı hazırlandı. Robotun her bir bacağında adım atmak için en uygun anı bekleyen sensör var.

Ayrıca, dengesini yeniden kazanmak ve ilerlemeye devam etmek için öngörücü bir algoritmaya da sahip. Robotu üreten ekip, Cheetah 3'ün arama ve kurtarma çalışmaları gibi tehlikeli görevleri yerine getirmesini bekliyor.

Robot, Ekim'de Madrid'de düzenlenecek Uluslararası Akıllı Robotlar Konferansı'nda tanıtılacak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Uluslararası Akıllı Robotlar Konferansı, robot çita, MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Cheetah 3
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