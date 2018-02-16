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Buradasınız : » » Rize'de yaşlı çift yarım saat arayla hayatını kaybetti

Rize'de yaşlı çift yarım saat arayla hayatını kaybetti

Rizeli Esma ve Selahattin Tüfekçi çifti, yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Rizede yaşlı çift yarım saat arayla hayatını kaybetti

Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Esma Tüfekçi evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine 86 yaşındaki eşi Selahattin Tüfekçi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Esma Tüfekçi, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulanstaki müdahale sırasında eşi için "Ben onsuz yaşayamam" dediği öğrenilen Selahattin Tüfekçi, hastaneye gitmek için kendi aracını çalıştırdığı sırada rahatsızlandı.

Eşinden yaklaşık yarım saat sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Selahattin Tüfekçi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüfekçi çifti, kaldırıldıkları hastanelerdeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüfekçi çiftinin cenazeleri, Derepazarı ilçesinde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: rize
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