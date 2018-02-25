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Buradasınız : » » Rize'de minaresiz camiye pratik çözüm

Rize'de minaresiz camiye pratik çözüm

Rize'de yeni inşa edilen caminin arsa yetersizliği nedeniyle yapılamayan minaresi için yöre sakinleri atölyede yaptırdıkları minareyi kamyonla taşıyarak, caminin yanına monte etti.

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Rizede minaresiz camiye pratik çözüm

Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Mahallesi’nde bir süre önce inşa edilen caminin arsa yetersiz olunca yapılamayan minaresi için vatandaşlar, sıra dışı bir çözüm üretti.

Yöre sakinleri, bir demirci atölyesine minare siparişi verdi. Demirci ustası Yusuf Başkan, sac ve demir malzeme kullanarak 12 metre yüksekliğinde, 1,5 ton ağırlığında minare yaptı. Minare, vinç yardımıyla yüklendiği kamyonla monte edileceği Çağrankaya Mahallesi’ndeki camiye getirildi. Son kontrolleri yapılan minare, caminin yanında betona vida yardımıyla monte edildi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: rize, cami
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