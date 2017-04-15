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Restore edilen Ahmed-i Hani Camisi açıldı

Ağrı'da DAP ve Doğubayazıt Kaymakamlığının destekleriyle, maneviyatına uygun bir hale dönüştürülerek restore edilen Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi açıldı.

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Restore edilen Ahmed-i Hani Camisi açıldı

Ağrı Doğubayazıt'ta restorasyonu tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi açıldı.

Doğu Anadolu Projesi İdaresi (DAP) ve Doğubayazıt Kaymakamlığının destekleriyle restorasyonu tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'nin açılışında konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, restorasyon çalışmalarının ardından mekanın Ahmed-i Hani Hazretlerinin maneviyatına uygun bir hale dönüştürüldüğünü söyledi.

Doğubayazıtlıların hizmetin en güzeline layık olduğunu ifade eden Vali Işın, "Biz Ahmed-i Hani'lerin, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin torunlarıyız ve onlara layık olmak zorundayız. Onlara layık olmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Doğubayazıt Belediye Başkanvekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan da, "Kapı ve pencerelerde yapılan restorasyonun yanı sıra türbemize bir aşhane ve abdesthane kazandırdık. Ayrıca türbe ve camimizin çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Bu kapsamda çevrede bulunan metruk yapıları kaldırdık ve türbe çevresinde ağaçlandırma çalışması başlattık." dedi. 

Etiketler: ağrı, ahmed-i hani camisi
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