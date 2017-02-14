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Buradasınız : » » Renk körleri için "renk tonu bulucu" cihaz

Renk körleri için "renk tonu bulucu" cihaz

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğrencilerince hazırlanan "Renk körleri için renk tonu bulucu (RETBUL)" projesi ilgi görüyor.

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Etiketler: köpek firarı, hayvan hastanesi, çin
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