Renk körleri için "renk tonu bulucu" cihaz

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğrencilerince hazırlanan "Renk körleri için renk tonu bulucu (RETBUL)" projesi ilgi görüyor.
Türkiye enerjide atağa kalktı
PTT ile SGK 'banka promosyonu'nda anlaştı
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
37 ilde eş zamanlı terör operasyonu
ABD'deki baraj havadan görüntülendi
Bu illere yoğun kar ve fırtına uyarısı
Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı
Trump'ın güvenlik danışmanı Flynn istifa etti
Hamit Altıntop Bundesliga'da haftanın oyuncusu