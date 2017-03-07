Rekortmen dalgıç Kadınlar Gününü su altında kutladı

''Akvaryum Adam'' olarak tanınan, "Kainatta Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip rekortmen dalgıç Cem Karabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü eşiyle havuza dalış yaparak açtığı pankartla kutladı.

Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan proje kapsamında, su altı ve karada gerçekleşen çekimlerde, Karabay ailesinin gündelik hayatı ve rekorlar sırasında gerçekleşen olayların mizanseni yapıldı.

Cem Karabay, su altı dünyasına ilk adımını 1978 yılında attığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Menekşe Haylayf Plajında, denize kumsaldan birkaç basamakla iniliyor ve derinlik benim boyumdan daha fazla. Merdivenlerden aşağıya inmeye çalışırken ayağım kaydı ve bir anda su altı bana 'merhaba' dedi. Normal şartlarda insanların boğulma belirtileri gösterdiği bir ortamda ben su altındaki büyülü sesleri, balıkların konuşma sesleri olarak dinledim ve sadece nefessiz kaldığımı hissettiğimde basamaklara tırmanıp sudan çıktım."

Karabay, 1995 yılından bu yana dalışla ilgilendiğini belirterek, ilk olarak 2009 yılında bir dünya rekoru gerçekleştirdiğini ve suyun altında 135 saat 2 dakika 19 saniye kalarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanan "ilk ve tek Türk su altı sporcusu" olduğunu ifade etti.

Kendi rekorunu, 2011 yılında 192 saat 19 dakika 19 saniyeye taşıyarak "Kainatta suyun altında en uzun süre yaşayan insan" unvanının sahibi olan Karabay, ''Biz bu rekorları yaparken yanımızda bir sürü dostumuz vardı. Beylikdüzü su altı sporları ekipleri vardı, dünya rekortmenlerinin ekipleri vardı ama hep yanımda olan bir tek kişi vardı o da sevdiceğim, aşık olduğum kadın. O benim yanımdaydı ve beni ne su altında ne de suyun üstünde asla yalnız bırakmadı.'' ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için bir anı oluşturmayı amaçladık"

Karabay, projeyle her zaman yanlarında olan kadınlar için bir anı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, sadece suyun altında rekor kırmasını değil, bunu yaparken yalnız olmadığını da vurgulamak istediğini anlattı.

Rekorların tek başına elde edilmediğine işaret eden Karabay, şöyle devam etti:

"Bu adam, suyun üstünde nasıl bir hayat yaşıyor? Bunun görülmesini istedim ve geldik 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe... Beni suyun altında bile yalnız bırakmayan, rekorlarımda ve en zor anlarımda yanımda olan suyun altında acıktığımda yemek getiren, üşüdüğümde beni ısıtmak için havlu getiren, suyun altında her daim yanımda olan eşime, ben de günlük hayatta her zaman bulaşıktan tutun, sofranın hazırlanmasına, yemeğin yapılmasına kadar yardım ediyorum.

Su altında ve su üstünde hep yanımızda olan kadınlarımız için, Dünya Kadınlar Gününü değişik bir anıyla, dünya rekorlarımızla ve karada yaşadıklarımızı canlandırarak onların yanında olduğumuzu sadece 8 Mart'ta değil, her gün hissettirelim istedim."

Gelecekteki projelerinden de bahseden Karabay, daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

"En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" dünya rekoru üzerinde çalıştıklarını aktaran Karabay, "Bu rekor yaklaşık 7-8 yıldır kırılamayan bir rekor. Bu süre 13 saate dayanmış bir rekor. Bu rekoru kırmak için sponsor bulabilirsek, hedefimiz öncelikle bu rekor. Sonrasında ise 'tatlı suda hayatta kalma' dünya rekorunu gerçekleştireceğiz. Böylelikle bayrağımızı tekrar dalgalandırma fırsatı bulacağız. Bu rekorları kırarak inanıyorum ki su altındaki yaşamı su üstünde yaşayan insanlara tanıtacağız.'' diye konuştu.

"Eşime su altında yardımcı olabilmek için dalış eğitmeni oldum"

Mine Karabay da eşine su altında yardımcı olabilmek için dalış eğitmeni olduğunu dile getirdi.

Karabay, 3 yıldır evli olduklarını belirterek, ''Cem hocam bana gündelik hayatta çok yardımcı oluyor, 'hocam' diyorum çünkü eşim aynı zamanda benim dalış öğretmenim ve hayattaki en büyük yardımcım. Biz su altında mutlu olduğumuz kadar evde de mutluyuz.'' dedi.

Su altında da aynı havayı tüketmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Karabay, ''Projede de bunu göstermeye çalıştık. Bunu sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde değil, her zaman yaşamak gerekir. Erkekler kadınlara sevgi verdikçe bizler ağaç dallarındaki çiçekler gibi açarız. Tüm dünyanın, ülkemizin ve kadın dalgıçların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.'' diye konuştu.

Proje kapsamında, Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü'nde havuza dalış yapan Karabay çifti, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun'' yazılı pankart açtı.

Su altı ve kara çekimlerinin yapıldığı projeye, kulüp üyesi ve dalgıç Saliha Şen, Arzu Güneş, Cüneyt Arel ve Arkın Banarlı da destek verdi.