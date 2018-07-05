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Rekor sıcakların sebebi "küresel ısınma"

Küresel sıcak hava dalgası Kuzey yarımküre boyunca yayılıyor. Uzmanlar sıcak hava dalgasının kuzey küre genelinde yayılmasından küresel ısınmayı sebep gösteriyor.

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Rekor sıcakların sebebi &quot;küresel ısınma&quot;

Geçen hafta İngiltere’de meydana gelen sıcaklardan yollar çatladı, tavanlar büküldü. Sıcak hava dalgasının ülkede yayılması üzerine Fransa 21 bölgede turuncu uyarı yaptı. Umman dünyada bugüne kadar kaydedilen en yüksek hava sıcaklığına şahit oldu.

Montreal ve Kuzey Amerikayı saran boğucu sıcak hava dalgası sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti. Meteorolojistler, aşırı sıcakların Kuzey yarım küreyi sarmaya devam edeceği uyarısı yaptı.

Sıcaklıklar gittikçe artacak

Avrupayı saran sıcak hava dalgasını inceleyen Oxford Üniversitesinden Friederike Otto, yazların giderek ısınmaya devam edeceğine işaret ederek “Sıcak hava dalgaları, 1950’lerde yaşayanlara göre çok daha yoğun. Eğer sera gazı salınımlarını azaltmak için bir şey yapmazsak bizim bu yaz gördüğümüz sıcaklar, benim oğlum büyüyüp adam olunca normal olacak” dedi. 

Kanada ve ABD’de sıcak hava bağlantılı en az 8 ölüm haberi geldi.

Umman’da Kuryet’ta , gündüz hava sıcaklığı 5, 7 derece iken geceleyen yalnızca iki derece düşerek 49 derece oldu. Pakistan’da ise 50, 2 derecelik sıcaklık kaydedildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: sıcak hava, fransa, küresel ısınma
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