Rejimin mağduru Suriyeli aile

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde, Günyüzü Derneğince kiralanan evde hayatla mücadelelerini devam ettirmeye çalışan Muhammed İzzo ve ailesi birbirlerine sarılarak kötü günlerin geçmesi için dua ediyor.

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Muhammed İzzo'nun eşi Nur el-Hammud kocası için elinden geleni yapmak için uğraşırken, kocasının tek hayalinin iyileşip çocuklarıyla oyun oynayabilmek olduğunu söylüyor.

'Eşim desteğini eksik etmedi'

Eşinin yatağa monte ettirdiği demir sayesinde kollarını ve vücudunun sağlam yerlerini hareket ettirebildiğini belirten İzzo, bu sayede 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla oynama imkanı bulduğunu söyledi.

Allah'tan umudunu kesmediğini ifade eden İzzo, şunları kaydetti:

"Şoförlük yapıyordum. Her şey yolundaydı. Sonra uçaklar geldi, evimizi bombaladı, bu hale geldim. 2,5 yıldır vücudumun belden aşağısı tutmuyor. Tek isteğim eski halime gelmek ve çocuklarımla sokakta dolaşmak. Onlar için çalışıp eskisi gibi evime ekmek getirmek istiyorum. Küçük oğlum 2 yaşını geçti ama şimdiye kadar onu kucağıma alıp dolaştıramadım. Burada gelip boynuma çıkıyorlar, oynuyoruz. 'Dışarı çıkalım' diyor ama kalkamıyorum. Önceden moral olarak da kötü durumdaydım. Eşim sayesinde hayata bağlandım. Sürekli benimle ilgileniyor, teskin ediyor, mutlu ediyor beni."

İzzo, "Yürüyebilmem gibi bir umut var. Antalya'da tedavi olabileceğimi söylediler ama onu karşılayacak paramız yok. Burada Günyüzü Derneği bize ev kiraladı, yardımda bulunuyor, her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Tek sıkıntımız tedavi olamamak." dedi.