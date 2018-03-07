Refiye Dülger'in yüksek gerilim hattındaki tehlikeli mesaisi

Refiye Dülger, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Babaeski İşletme Şefliği'nde arıza görevlisi olarak çalışıyor ve 18 yıldır işini severek yapıyor.

47 yaşındaki Dülger, bir tekstil fabrikasının elektrik arıza departmanında çalışıyordu. Ustasının "Elinin hamuruyla erkek işlerine karışman doğru değil" eleştirisi nedeniyle hırslanan Refiye Dülger, fabrikadaki işinden istifa ederek, 2000 yılında TREDAŞ'ta işe başladı.

Dülger, arıza ihbarı alır almaz, kaskını, eldivenini takıyor, görevinin başına koşuyor. Kimi zaman elektrik direklerine, kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkarak, arızayı kısa sürede gideriyor.

"İşimi severek yapıyorum"

Dülger, işini çok severek yaptğını, erkeklerin egemen olduğu mesleği, kadınların da yapabileceğini gösterdiğini söylüyor. Onu en çok gururlandıran ise kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını ispat etmesi.

Mesleğinin zorluğunun ve tehlikesinin farkında olduğunu anlatan Dülger, şunları söyledi:

"Bana başta ailem ve diğer yakınlarım çok destek oldu. TREDAŞ ailesi de beni kabul ederek, tüm kadınlar adına bu şansı bana verdi. Tekstil fabrikasında ustam 'elinin hamuruyla karışma bizim işlere' derdi ben de daha fazla karıştım. İyi elektrikçi olduğumu düşünüyorum, bu yüzden ben daha çok işime odaklanıyorum. Bir korku hissetmiyorum. Güvenlik tedbirlerimi de erkeklere göre daha titiz bir şekilde alıyorum. Kadınlar evde nasıl titiz ise işlerinde de o şekilde hassaslar. Kadının olduğu yerde muhakkak ki bir fark vardır."

Kaynak: AA