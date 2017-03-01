  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Raylardan tarım aletleri yapıyor

Van'da demircilik yapan Bayram Ezme, hurda raylardan çeşitli tarım aletleri yapıyor.

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Raylardan tarım aletleri yapıyor

Van'da demirci Bayram Ezme, çeşitli illerden ihale yoluyla satın aldığı hurda rayları bazı işlemlerden geçirdikten sonra çeşitli tarım aletlerine dönüştürüyor.

Van Sanayi Sitesi'nde 1980'den bu yana demircilik yapan Ezme, yaklaşık 20 önce çeşitli illerden ihaleyle, hurdaya ayrılan tren raylarını satın almaya başladı.

Ezme, rayları dükkanında 850 derece sıcaklıkta bazı işlemlerden geçirerek, pulluk, orak, kültivatör, römork ve tırpan gibi tarım aletleri üretiyor.

Aletleri Van merkez ve ilçelerinde satan Ezme, ailesinin geçimini bu sayede sağlıyor.

Ezme, geçimini sağlamak ve hurdaya ayrılan malzemelerin verimli kullanılması amacıyla yıllardır demircilik yaptığını söyledi.

Bu kapsamda tren raylarını da tarım aletlerine dönüştürdüğünü anlatan Ezme, "Yılda yaklaşık 20 ton rayın dönüşümünü sağlıyoruz. Bu şekilde atıl durumda olan rayları ülke ekonomisine kazandırıyoruz." dedi. AA

Etiketler: Van, demirci, bayram ezme, tarım aletleri
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