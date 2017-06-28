Raftingçi babalar sünnet konvoyunu nehre taşıdı

Erzincan’da rafting rehberliği yapan iki kardeş, yeni sünnet olan iki çocuklarını Karasu Nehri’nde rafting botlarıyla gezdirdi.

Erzincan’da bot rehberliği yapan Adem ve Erdem Duman kardeşler, 5 ve 7 yaşındaki oğulları Emir ve Yusuf Duman’a sünnetlerinde unutamayacakları bir gün yaşatmak istedi.

Babalar, balonlarla süsledikleri rafting botlarıyla sünnet konvoyu oluşturdu.

Karasu Nehri kenarında akrabalarıyla önce halay çeken aile, ardından botlara binerek soluğu nehirde aldı. Sünnet konvoyuna nehirde devam eden Duman ailesi, türkülerle düğüne gelen katılımcılara unutulmaz gün yaşattı.

"Biz buradayız, bütün insanlar burada"

Baba Erdem Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarına farklı bir sünnet şöleni sunduklarını söyledi.

Rafting sporunu yıllardır yaptıklarını belirten Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu spora daha önce Karasu Nehri’nde vatandaşlarımıza rehberlik yaparak başladık. Bugün de çocuklarımızın sünnet düğünü olması sebebiyle etkinliğimizi kendimiz için yapalım dedik. Bu görmüş olduğunuz Acemoğlu Kanyonu Kemah tarafındadır. İki gün önce düzenlenen operasyonda burada 4 terörist öldürüldü. Biz buradayız, bütün insanlar burada. Devletimize gerekli desteği vermek için buraya geldik. Hep birlikte güzel bir rafting yaptık. Türk milleti olarak bir bütünüz ve bizi bölmek isteyenler kesinlikle başarılı olamayacaklardır.''

Çocuklarının sünnet sevincini farklı bir etkinlikle pekiştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Adem Duman da şunları kaydetti:

“Araçlarımızla oluşturduğumuz konvoyla nehre geldik, botlarla konvoyumuza nehirde devam ettik. Burada terör var diye korkan insanlar vardır. Biz 15 Temmuz’da içeri girmedik ki bugün de içeri girelim. Allah’ın izniyle biz her zaman burada doğada raftingde olacağız. Bunu herkes böyle bilsin.”

Rafting botlarıyla konvoya katılan akrabalar da sevinçlerini dile getirdiler.

Akrabalardan Aysun Duman, böyle bir sürprizi beklemediklerini dile getirerek, “Çok güzel ve değişik bir program oldu. Herkesin bu sporu yapmasını ve buraları gelip görmesini istiyoruz. Suya girdiğimizde ilk başta bir heyecan yaşadık ancak rehber hocalarımızla bu heyecanı kısa sürede atlattık. Ben bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim.” dedi.