'Prenses el' küçük Evin'e umut oldu

Şanlıurfa'da, Çetinkaya ailesinin iki çocuğundan 5 yaşındaki Evin, ALS hastalığına bağlı olarak sol el parmakları olmadan dünyaya geldi. Bunun üzerine uzun süre araştırmalar yapan baba Sinan Çetinkaya, bir türlü sonuç elde edemedi.

Çocuğunun parmakları olmadığı için üzüldüğünü gören baba Çetinkaya, merkezi İstanbul'da bulunan uluslararası robotel.com isimli siteye üye olarak başvuruda bulunup kızı için mekanik el talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren site görevlileri, Çetinkaya'yı, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi yetkililerine yönlendirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekip, Evin'in sağ elinin ölçülerini alarak, sol bileği için mekanik el tasarladı.

Küçük Evin'in isteği üzerine pembe renkli ve prenses motifli tasarlanan el, kızın bileğine monte edildi.

STEM Merkezi Eğitim Programı sorumlusu Yunus Emre Aykut, aileyle irtibata geçerek onları merkeze davet ettiklerini söyledi.

Görüşmelerinin ardından Evin'in elinin ölçülerini aldıklarını ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Evin kendisi bir model belirledi ve renk olarak pembe olmasını istedi. Biz de kendisini kırmadık ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığımız mekanik eli, çeşitli denemelerin ardından Evin'in eline monte ettik. Robot el desek de bu aslında mekanik çalışan bir el ve Evin'in kavrama yeteneğini kazanmasına yardımcı oluyor. Bardak ve benzeri silindir şeklindeki eşyaları kavramak için şimdilik yeterli. Bunun üzerine çalışmalar yaparak daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu tür çocuklarımıza ulaşıp elimizden gelen desteği vermek istiyoruz."

Evin'in, mekanik eli takılmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını anlatan Aykut, bunun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Baba Çetinkaya da internet üzerinden yaptığı araştırmada böyle bir imkan olduğunu görünce başvuruda bulunduğunu ve takılan el sonrası kızının mutlu olduğunu ifade etti.

Evin'in güldüğünü görmenin mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını dile getiren Çetinkaya, "Bu el sayesinde Evin'i arkadaşları arasında kendini daha iyi hissettiğini gördük. Bize bu mutluluğu yaşatan merkez yetkililerine teşekkür ediyorum. Umarım bu durum diğer hastalar içinde umut olur." dedi.