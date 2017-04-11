Potaya takılan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin basketbol potasına takılan yüzüğü, yaralanan parmağından, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Arkadaşlarıyla basketbol oynamak için buluşan 22 yaşındaki Eray Çileli'nin parmağındaki yüzük, smaç yaparken potaya takıldı.

Parmağı yaralanan Çileli, arkadaşlarının yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Eray Çileli’nin parmağına pansuman yapıldı ancak sağlık görevlileri tarafından yüzük çıkarılamadı.

Hastaneye yardım için çağrılan itfaiye ekipleri, ip tekniğiyle yüzüğü çıkardı. Bunun üzerine sağlık görevlileri Çileli'nin parmağına tekrar pansuman yaptı, dikiş attı.