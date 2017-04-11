  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.708
    EURO 3.936
  • BIST 91240.64
    ALTIN 150.128
Buradasınız : » » Potaya takılan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Potaya takılan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin basketbol potasına takılan yüzüğü, yaralanan parmağından, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Potaya takılan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin basketbol potasına takılan yüzüğü, yaralanan parmağından, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Arkadaşlarıyla basketbol oynamak için buluşan 22 yaşındaki Eray Çileli'nin parmağındaki yüzük, smaç yaparken potaya takıldı.

Parmağı yaralanan Çileli, arkadaşlarının yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Eray Çileli’nin parmağına pansuman yapıldı ancak sağlık görevlileri tarafından yüzük çıkarılamadı.

Hastaneye yardım için çağrılan itfaiye ekipleri, ip tekniğiyle yüzüğü çıkardı. Bunun üzerine sağlık görevlileri Çileli'nin parmağına tekrar pansuman yaptı, dikiş attı.

Etiketler: balıkesir, Edremit, basketbol potası, yüzük, smaç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER