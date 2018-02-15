Pomeranian boo cinsi 'Büyümeyen' köpeği satışa çıkardı

Dükkan sahibi Aydoğan Coşkun, "Bu köpeğin fiyatları değişebiliyor. 17 bin TL'den başlayıp, 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Çoğunlukla ev köpeği olarak tercih ediliyor. Köpeğin en önemli özelliği, boyutunun 1 karıştan az olması. Daha fazla büyümüyor.

Köpeği, kardeşiyle birlikte Rusya'dan iş yerimize getirdik. Yaklaşık 1 haftadır bizde olan köpeğin, bir kardeşini 3 gün önce 17 bin TL'ye sattık.

Şimdi diğer kardeşi için de bir müşterimiz var. 'Kuki'yi de 17 bin TL'ye satacağız. Bu cins köpekler, bir araba fiyatına satılıyor" diye konuştu.

Coşkun, ayrıca müşterilerin gözdesi haline gelen köpeğin yaşam süresinin, 13 ile 16 yıl arasında değiştiğini ve ağırlığının en fazla 3 kilogram olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA