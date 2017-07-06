Polonyalı mühendisin at sırtındaki hac yolculuğu

Polonyalı mühendis Kristian Bergier, hac için 8 ay önce atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde mola verdi.

32 yaşındaki Bergier, yanına aldığı giysileri ve 2 atı ile hac vazifesini yerine getirmek için Kudüs'e doğru yola çıktığını, ilçede 4 günlük mola verdiğini söyledi.

İlçeye geldiğinde "Allah'ım karşıma iyi birini çıkar." diye dua ettiğini anlatan Bergier, "Atlarımın ve benim molaya ihtiyacımız vardı. Burada Fatih Akbaba'nın çiftliğine geldim. Karşılaşmamız, güzel bir arkadaşlığa dönüştü." diye konuştu.

"Atalarımın izinden giderek onların çektiği çileleri görmek istedim"

Polonya'dan çıktığı yolda, sırasıyla Slovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'a uğradığını aktaran şehir planlamacısı mühendis Bergier, şunları kaydetti:

"Atalarım eskiden yolculukları atlar ile yapardı. Ben de atalarımın izinden giderek, onların çektiği çileleri görmek ve yaşamak istedim. İki at ile su geçirmez giysi, nal, hamak, çadır gibi malzemeler aldım. Hacı olmak için 8 ay önce yola çıktım. Türkiye'ye geleli 3 hafta oldu ve 4 bin kilometre yol geldim. Yaklaşık 2 bin kilometre yolum kaldı, 3 ay içinde Kudüs'e ulaşmayı hedefliyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Çocuklarımdan biri, ben yoldayken doğdu ve şu an 3 aylık. Türk insanını çok sevdim."

Fatih Akbaba da Bergier ile çiftliğinin önünde karşılaştığını ifade ederek, "Türkçe bilmediği için anlaşma konusunda biraz zorluk yaşadık. Konaklayacak yer aradığını, atlarının dinlenmesi gerektiğini söyledi. Ben de çiftliğimde konaklamasına izin verdim. Çok memnun oldu. Atlarının nallarını yeniledik." dedi.