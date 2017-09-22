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Polonya'dan Kudüs'e gitmek için 9 aydır at sırtında

Kudüs'e gitmek için 9 ay önce atlarıyla Polonya'dan yola çıkan Kristian Bergier, Adıyaman'a geldi.

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Polonyadan Kudüse gitmek için 9 aydır at sırtında

Kudüs'e giderek hac görevini yerine getirmek için 9 ay önce Polonya'dan dünya turuna çıkan ve üç ay önce Türkiye'ye gelen Kristian Bergier, Adıyaman'a ulaştı. Bergier, Adıyaman ziyaretinin ardından önce Kudüs'e, devamında ise Mekke ve Medine'ye gidecek.

İki atıyla yolculuk yapan Bergier; Edirne, Gelibolu, Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'a geldi.

Adıyamanlıların sevgisiyle karşılaşan Bergier, Hristiyan olduğunu, Kur'an okumayı bildiğini ve merakından dolayı Mekke ve Medine'ye de gidip İslamiyet'i tanımayı istediğini söyledi.

Bergier, 9 ay boyunca at sırtında gezdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Adıyamanlı vatandaşlar oldukça misafirperver ve beni evine davet eden eden vatandaşlar oldu. Bugün Adıyaman'da bir arkadaşın evinde konaklayacağım. En sonunda Kudüs'e gideceğim."

Etiketler: polonya, kudüs
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