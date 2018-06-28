Polis memuru yaralı baykuşun sağlığına kavuşmasını sağladı

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Samğar, sabah işe giderken ağacın altında bulduğu ve uçamayan yavru baykuşu alarak önce iş yerine götürdü. Polis memuru daha sonra yaralı ve bitkin yavruyu veteriner hekime götürerek ilk müdahalesini yaptırdı.

Polis memuru Samğar, veteriner hekim ilaç verdikten sonra yavru baykuşu, kendilerine tahsis edilen araçla Van Yüzüncü Yıl Hastanesi Yabani Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne götürerek Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokmam Arslan’a teslim etti.

"Sabah işe giderken ağacın altında gördüm"

Yavru baykuşu yetkililere teslim edilmek üzere mesai arkadaşlarına bırakan polis memuru Mustafa Samğar, "Sabah işyerine geldiğimde ağacın altında gördüm. Baktığımda bir ayağı yaralıydı. Aldım biraz su verdik besledik. Daha sonra veteriner hekime götürdüm. Veteriner hekim antibiyotik ilaç verdi. Ayağının sağ eklem yeri yaralıydı, daha önce hiç hareket ettiremiyordu. İlk tedaviden sonra şimdi hareket ettirebiliyor. Şimdi ise İlçe Emniyet Müdürümüzün talimatıyla Van Hayvan Hastanesi'ne göndereceğiz" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Yaralı ve bitkin yavru baykuşu tedavisinin ardında doğal hayata bırakacaklarını söyleyen Prof. Dr. Lokmam Arslan da, "Sabah saatlerinde işe giderken bulduğu yaralı kuşu getirerek bize teslim ettiler. Kuşumuzun ayağında kırıklık tespit ettik. Bu kırıklık tedavi edilerek düzeltilecek. Kuşumuzun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınarak doğadaki yaşam hayatına devam edecek. Bizde elimizden geleni yapacağız. Bu arada hem emniyet mensuplarına hem vatandaşlarımıza, yaban hayvan hayatına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Biz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, hem yuvasız yaban hayvanlarına hem de hastalanmış yaban hayvanlarına, doğada her ne sebeple olursa olsun bu durumda olan hayvanları sağlıklarına kazandırıp doğaya salmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA