Planktonların ışığı dalgalarla buluşuyor

Manzara fotoğrafçısı Kris Williams, Galler Anglesey Adası yakınlarında suya yansıyan "peri dansını" görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan gönderide, dalgalar mavi bir ışıkla parlıyor. Bu muhteşem görüntüye sebep olan şey ise planktonlar.

Bazı planktonlar rahatsız edildiğinde bir ışık yaydığı için, kıyıdaki dalgalar mavi ışıklarla dans ediyor.

Suya taş atıldığında, elle karıştırıldığında planktonlar bu ışıkları ortaya çıkarıyor. Kris Williams ise bu manzarayı "Görmek ve deneyimlemek gerçekten büyüleyici" diye yorumluyor.

Kaynak: Reuters