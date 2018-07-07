  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Planktonların ışığı dalgalarla buluşuyor

Planktonların ışığı dalgalarla buluşuyor

Fotoğrafçı Kris Williams, Galler'de su dalgalarına yansıyan mavi ışıkları görüntüledi. Bu manzaranın ortaya çıkmasını sağlayan ise rahatsız olan planktonlar.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Planktonların ışığı dalgalarla buluşuyor

Manzara fotoğrafçısı Kris Williams, Galler Anglesey Adası yakınlarında suya yansıyan "peri dansını" görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan gönderide, dalgalar mavi bir ışıkla parlıyor. Bu muhteşem görüntüye sebep olan şey ise planktonlar. 

Bazı planktonlar rahatsız edildiğinde bir ışık yaydığı için, kıyıdaki dalgalar mavi ışıklarla dans ediyor. 

Suya taş atıldığında, elle karıştırıldığında planktonlar bu ışıkları ortaya çıkarıyor. Kris Williams ise bu manzarayı "Görmek ve deneyimlemek gerçekten büyüleyici" diye yorumluyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: plankton, manzara fotoğraçısı, kris williams, galler, anglesey adası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER