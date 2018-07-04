Plajları atlı jandarmalar koruyor

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) Ayvalık'a görevlendirilen Jandarma Astsubay Selahattin Işık ve Uzman Jandarma Adem Topuzoğlu, "Serhan, Ülgen ve Çakır Bey" isimli atlarla devriye görevi yürütüyor.

Asayişi sağlayan tim, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güven telkin ederken, özellikle plajlarda hırsızlığın önlenmesi açısından vatandaşlardan takdir topluyor.

İki at devriye geziyor

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, turizm sezonunda özellikle Sarımsaklı bölgesinin yüzbinlerce turisti ağırladığını söyledi.

Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Badavut Plajı gibi turistin yoğun olduğu noktalarda jandarmanın yoğun önlem aldığını belirten Görgülüarslan, "Plajlar ve motorlu araçların girmekte zorlandığı bölgelerde atlı jandarma ekipleriyle asayiş sağlanıyor. 3 atımızın olduğu uygulama kapsamında, dönüşümlü olarak bir at dinlendirilirken, diğer iki at devriye nöbetlerini sürdürüyor" dedi.

Atlı timlerin 20 Ağustos'a kadar görev yapacağını dile getiren Görgülüarslan, "Bu timlerimiz daha sonra Jandarma Genel Komutanlığımızın belirlediği başka kentlere giderek benzeri çalışmalarını sürdürecekler. Atlı jandarma timlerinin bu çalışması çok yerinde oldu. Bizim için asıl önemlisi asayiş konusunda son derece faydalı ve caydırıcı olmasıdır. Ama vatandaşlarımız ise daha çok görsel tarafıyla ilgileniyor. Bu da renkli görüntüleri beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Bölge sakinleri ve turistler memnun

Sarımsaklı'ya gelen turistlerden Kenan Varol, atlı jandarmanın plajlarda suç işlemeye karşı caydırıcı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü kumsalda atlar son derece rahat hareket ediyorlar. Kaçmaya çalışanlar kesinlikle kurtulamaz. Çok memnunuz, yerinde bir uygulama" dedi.

Kenan Varol'un 15 yaşındaki kızı Eda Varol ise, Sarımsaklı Plajları'nda motorlu araçların ilerlemesinin mümkün olamayacağını dile getirdi ve "Bu yüzden de atlı jandarma timleri bu konuda çok iyi düşünülmüş ve Sarımsaklı'ya da görsel anlamda yakışmış" diye konuştu.

Vatandaşlar artık hırsızlık olaylarından korkmuyor

Sefer Talay da, atlı jandarma timlerinden Sarımsaklı halkı ve misafirlerin çok memnun olduğunu söyledi.

Plajlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin bu şekilde korunmasını yerinde bir uygulama olarak gördüklerini belirten Talay, "Hırsızlık olayları nedeniyle tedirginlik yok. Denize girdiğimizde sık sık park halindeki otomobilimizi sürekli kontrol etmek için plajdan ayrılıyorduk. Hatta bazı vatandaşlar ise eşyalarını çaldırmamak için tek tek denize girmek zorunda kalıyorlardı. Uygulama ile birlikte derin bir nefes aldık" dedi.

Kaynak: AA