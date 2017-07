Plajlarda engellilerin engeli kalkıyor

Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'nın mavi bayraklı plajlarında, özel olarak hazırlanan kumsal parkuru ve görevli personelce engelli vatandaşların denize girmesine yardımcı olunuyor.

Plaj girişlerine kurulan engelli asansörü ve kumsal parkuru sayesinde denizle buluşan engelliler, görevliler tarafından denize sokuluyor. Güneşlenme ve gönüllerince kumsal keyfi yapabilmeleri için gün boyu hizmet verilen engelliler, hazırlanan özel araçlarla gezebiliyor, denize girebiliyor.

Denize girebilmenin mutluluğunu yaşayan bedensel engelli Muhammed Dal, doğuştan engelli olmasına rağmen denize girerek ayrı bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Dal, her yıl denize geldiğini ancak ailesi ve çevredekilerin yardımı ile sadece oturduğu yerden bu keyfi yaşamaya çalıştığını vurgulayarak, "Her yıl denize geliyordum. Sadece gezip gidiyordum. Ancak bir türlü denize giremiyordum. Bu yıl plaja engelliler için sistem yapmışlar. Bu sistem sayesinde denize rahatça girebiliyorum. 22 yaşımdayım ama ilk defa denize giriyorum. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu." diye konuştu.

Plajın çok güzel olduğunu ve her engelliye tavsiye ettiğini belirten Dal, "Çok güzel bir plaj olmuş. Herkese teşekkür ederim. Cankurtaranlar ve diğer görevliler her daim yardım ediyorlar. Rahat bir şekilde denize giriyorum. Engelliler sakın hayattan kopmasınlar. Bu plajda her şey var." ifadesini kullandı.