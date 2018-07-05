PKK'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne turizm darbesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok'a bağlı Akre Kaymakamı Mazın Muhammed Said, hem bölge halkı hem de Irak'ın çeşitli kentlerinden gelen turistlerin, PKK'nın ilçenin dağlık ve turistik bölgelerindeki askeri kampları nedeniyle seyahat edemediğini söyledi.

Kaymakam Said, özellikle bol suyun ve sık ağaçların olduğu köylere kimsenin gidemediğini, Akre'nin dağlık ve turistik bölgelerinin yaklaşık yüzde 40'ının terör örgütünün elinde olduğunu belirtti.

"Sivil yaşam uzun yıllardır sona erdi"

Mazın Muhammed Said, örgüt kamplarının köy merkezine yakın bölgelerde kurulması nedeniyle köylülerin tarımla da uğraşamadığını anlatarak, "Sivil yaşam uzun yıllardır sona erdi. Bu yüzden IKBY hükümeti de söz konusu bölgelere hizmet götüremiyor" dedi.

Iraklılar her yıl hava sıcaklıklarının orta ve güney kesimlerde 50 dereceye ulaştığı aylarda serinlemek amacıyla ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgelere akın ediyor.

Bu dönemde IKBY'nin Duhok, Süleymaniye ve Erbil kentlerine özellikle Bağdat ve Basra'dan olmak üzere birçok kentten çok sayıda yerli turist geliyor.

PKK, dağlık bölgelerdeki 515 köyü elinde tutuyor

Terör örgütü PKK, 1990 yıllından bu yana IKBY'nin Duhok vilayeti başta olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde 515 köyü elinde tutuyor.

Örgüt söz konusu köylerin çoğunu eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında 1990'lı yıllarda çıkan çatışmaları fırsat bilerek ele geçirmişti.

Kaynak: AA