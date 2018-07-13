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"Piri Reis" gemisi Bandırma'ya geldi

Piri Reis Üniversitesi'nin denizcilik eğitimde kullandığı "Piri Reis" gemisi Bandırma Limanı'na geldi.

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&quot;Piri Reis&quot; gemisi Bandırmaya geldi

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve diğer üniversitelerin denizcilik öğrencilerinin uygulama eğitimi aldıkları gemi, uzak yol ehliyetli 9 öğretim elemanı ve 197 öğrenciyle Bandırma Limanı'na yanaştı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan yaptığı açıklamada, çıktıkları seferle Karadeniz, Ege ve Akdeniz rotalarında öğrencilerine uygulamalı eğitim vererek staj yaptırdıklarını söyledi.

Erdoğan gemide 10 üniversiteden öğrencilerin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demirleme eğitimleri, gece-gündüz vardiya eğitimleri, manevra eğitimleri olmak üzere birçok eğitimi yapıyoruz. Öğrencilerin üniversite sıralarında ve simülatörlerde gördükleri eğitimler, bu eğitimle pratiğe dönüşüyor.

Uluslararası kurallara göre, diğer mesleklerde 30-60 gün staj yapma zorunluluğu varken, denizcilik mesleğinde 12 ay staj yapmak gerekiyor."

Kaynak: AA
 

Etiketler: Piri Reis, denizcilik eğitimi
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