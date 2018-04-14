Peygamberler şehri Şanlıurfa'da turizm bereketi

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da yabancı turistler ile hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ile dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen Göbeklitepe'de yoğunluk oluşturdu.

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden olan kent, turizm sezonunu dolu dolu geçiriyor. Özellikle hafta sonlarında adeta ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa'da, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle, oteller rezervasyonsuz müşteri kabul etmiyor.

Şehirde en fazla ilgiyi ise Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl görüyor.

Yerli ve yabancı turistler, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, fotoğraf çektiriyor.

Aynzeliha Gölü'nde sandala binen vatandaşlar, tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak kenti kuş bakışı görme imkanı buluyor.

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları arasında bulunan, bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe de yapımı tamamlanan çatı koruması sayesinde yeni yüzüyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir süre önce tekrar ziyarete açılan alanda, turistler, artık kazı alanındaki Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını daha rahat gezebiliyor.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği kentte ziyaretçiler, Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni, Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mabedi, konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi Harran ile doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, Bozova ve Birecik ilçelerini gezerek farklı bir atmosfer yaşıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, kentte tüm otellerin dolu olduğunu ve turizm bölgelerinde adeta adım atacak yer kalmadığını söyledi.

Hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turistin Şanlıurfa'ya geldiğini ifade eden Aslan, Mayıs sonuna kadar bu hareketliliğin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Suudi Arabistan'dan Göbeklitepe'yi ziyarete gelen Amal Ravi ise Balıklıgöl ve Göbeklitepe'yi çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA