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Buradasınız : » » Peribacalarının "gelinlikli" hali hayran bırakıyor

Peribacalarının "gelinlikli" hali hayran bırakıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışının ardından beyaza bürünen peribacaları turistleri hayran bırakıyor.

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Peribacalarının &quot;gelinlikli&quot; hali hayran bırakıyor

Doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri, yeraltı şehirleri, mağara otelleri ve kayadan oyma manastırlarıyla ünlü Kapadokya, kış mevsiminde çoğunlukla Uzakdoğulu turistlerin uğrak yeri haline geliyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumların bulunduğu alanlar, bölgede etkili kar yağışının ardından eşsiz bir manzaraya büründü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tur otobüsleriyle Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve, Paşabağı başta olmak üzere peribacalarının yoğunluk gösterdiği alanlara gelen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede drone objektifine yansıyan görüntüler, Kapadokya'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ortaya koyarken, peribacalarının adeta "gelinlikli" hali, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kış dönemi, Kapadokya'ya daha çok Çin, Malezya, Güney Kore ve Japonya'dan turistler geliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kapadokya, peribacaları
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