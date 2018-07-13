Pazarcının 30 yıllık pul tutkusu

55 yaşındaki Ünal Olcay Amasya'da yaşıyor. En büyük tutkusu pulları.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Olcay, pullarıyla çocukları gibi ilgileniyor. Onları bir an olsun yanından ayırmıyor ve pulları zarar görmesin diye cımbız ile tek tek düzeltiyor.

Olcay, öğrencilik yıllarından beri pul biriktirdiğini söyleyerek, şöyle konuşuyor:

"Pul koleksiyonculuğu benim en büyük tutkum. Öğrencilik yıllarımdan beri bununla ilgileniyorum."

30 yıldır pul biriktiren Olcay'ın Osmanlı'dan günümüze pek çok değerli ve nadide bulunan 500'ün üzerinde pulu var.

Kaynak: TRT Haber