Pazarcı WhatsApp sipariş hattı kurdu

Batman’da yaklaşık 10 yıldır mahalle pazarlarında meyve ve sebze satan Ekrem Gök, ticarette yaygınlaşan WhatsApp sipariş hattını kurdu. Sattığı ürünlerin video ve fotoğrafını çekerek, durumunda paylaşan Gök, vatandaşların talebi üzerine sipariş almaya başladı. Gök’ün birçok müşterisi, kendisine WhatsApp üzerinden ulaşarak sipariş veriyor. Gök, müşterilerinin talebi doğrultusunda hazırladığı ürünleri ya evlerine götürüyor ya da müşterilerinin gelip alması için ayırıyor.

"Yüzde 60’ının numarası var”

Müşterilerinin birçoğunun memur olduğu için pazara yetişemediklerini anlatan Gök, “WhatsApp üzerinden meyve ve sebzelerin fotoğrafını ve videosunu gönderiyorum. Müşterilerimizin istediği meyve ve sebzeleri en güzel şekilde ayırtıyoruz. Müşterilerimiz bu uygulama ile istedikleri saate gelip ürünlerini alıyorlar. Ayrıca, durumumda hangi pazarda tezgah açtığımı da belirtiyorum. Müşterilerimin yüzde 60’ının numarası var bende. Müşteri gelemediği zaman siparişlerini evlerine de götürüyoruz” dedi.

“Ürünleri görerek geliyoruz”

Müşteri Alper Sacçı ise Gök’ün paylaştığı video ve fotoğraflardan ürünleri görerek, pazara geldiklerini belirterek, “İşimiz olduğunda siparişlerimizin en güzellerinden ayırıyor. Ben Adanalıyım, Batman’da bulamadığım meyve sebzeleri burada bulabiliyorum. Adana’nın top patlıcanını sağ olsun bizim için getiriyor” diye konuştu.