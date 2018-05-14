Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileği ilk ürünlerini verdi

Osmanlı çileği, Zonguldak Ereğli'deki 3 köyde 8-10 yetiştirici tarafından üretiliyor. Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, istenilen oranda üretilemiyor.

Kilogramı 30 lira

Osmanlı çileği, mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanıyor. Rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar birçok sektörün ilgisini çekiyor. Çileğin kilogramı 30 lira.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, bundan sonraki süreçte üretimin artacağını söyledi.

Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle geçen yıl 5 dönüm alan üzerine kurulan ve güvenlik kameralarıyla takip edilen Osmanlı çileği fide üretim merkezinin devreye girmesiyle, üretimde artışın başladığını anlattı.

"Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu yıl ve bundan sonraki dönemde üretim sürekli artacaktır. Fide üretiminin artırılması ile çilek ekim alanları da artmıştır. Rekoltenin artış gösterecek olması bizleri son derece mutlu etmektedir."

Yurt dışından da talep var

Çetinkaya, geçtiğimiz yıl 1 ton dahi toplanamayan Osmanlı çileğinden bu yıl 1 tonun üzerinde bir rekolte beklediklerini işaret etti.

"Osmanlı çileğinin hasat dönemi başlamış durumda. Meyvelerimiz olgunlaştı. Olgunlaşan meyvelerimiz daha önceden belirlenen müşterilerimiz tarafından satın alınmış durumda. Dolayısıyla yoğun bir talebin olduğunun da bu göstergesidir. Bu talepler her geçen gün artıyor. Ülkemizin değişik şehirlerinden bize ulaşan tüketiciler var ama talebe cevap veremiyoruz. Gıda sektöründen talep çok, İstanbul, Ankara pazarı zaman zaman yurt dışından isteyenler var."

Kaynak: AA