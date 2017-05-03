'Patpat' motorlu go-kart ile bisiklet tasarladı

Atakum Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Görüntü ve Ses Sistemleri 12. sınıf öğrencisi Barış Efe Demirel'in (18) bir aylık çalışma sonucu yaptığı araçlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

"Patpat" motoru ile bisiklet parçalarını kullanan Demirel, "Bufalo" ismini verdiği go-kart yaptı. Demirel, otomobil lastiği ve demir parçalarından da "Camber" adını koyduğu bisikletini tasarladı.

Barış Efe Demirel, her ikisi de üç tekerlekli araçlardan "Bufalo"yu Kalkanca Mahallesi'ndeki evinin çevresinde, "Camber"ı ise babasının iş yerinin bulunduğu Gülsan Sanayi Sitesi'nde kullanıyor.